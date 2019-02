Le Meer mobilise pour la réélection de Macky au 1er tour

Dans le cadre de la campagne électorale pour la Présidentielle du 24 févier, le Mouvement des Élèves et Étudiants républicains (MEER) joue sa partition pour la réélection de Macky Sall au 1er tour. Ces partisans du patron de l’APR ont tenu un rassemblement à l’université et sillonné les alentours pour convaincre les électeurs de choisir leur candidat.

Quelques jours après le démarrage de la campagne électorale pour la Présidentielle du 24 févier, le Mouvement des Élèves et Étudiants républicains (MEER) n’est pas en reste. Ces étudiants conscientisent les camarades pour la réélection de Macky Sall au 1er tour. « Nous avons mobilisé tout l’espace universitaire avec nos camarades étudiants pour partager avec eux les réalisations faites par Macky Sall dans l’espace universitaire », dit le coordinateur du mouvement, Abdoulaye Diagne. Et d’ajouter : «Nous sommes venus pour plébisciter le candidat Macky Sall et les étudiants sont sortis pour travailler avec nous. Cela montre que Macky Sall a déjà gagné cette présidentielle, ils vont voter pour nous. Macky Sall peut aller se reposer car les étudiants sont avec lui et vont assurer sa victoire dès le premier tour ».

Très confiant, Abdoulaye Diagne estime que les étudiants sont la couche la plus vulnérable dans l’étendue du territoire. « Macky Sall a une vision de rassurer la population sénégalaise, raison pour laquelle nous sommes venus avec d’importants lots de tickets de restauration pour permettre à tous les étudiants de se restaurer gratuitement », dit-il. Après Claudel, ledit mouvement se rendra au campus social pour faire les mêmes actions. «Nous n’allons pas laisser certains d’occuper le terrain, nous allons travailler avec des visites de proximité et aller à la rencontre de la population sénégalaise. Après l’université, nous nous rendons dans les quartiers de Dakar car Macky Sall est le patron de Dakar et nous allons le prouver », fait savoir le patron du MEER. A l’en croire, l’objectif de ces rencontres est de vulgariser les réalisations du patron de l’APR pour sa réélection.

« Il est en train de mettre le Sénégal sur les rails de l’émergence et ce combat est assuré par les étudiants. Ils ont la force, l’énergie et la conscience pour le faire. Ce que Macky Sall a fait pour l’enseignement supérieur, aucun Président ne l’a fait de 1960 à nos jours », juge-t-il. Après le campus, cette caravane s’est dirigée vers le rond-point Sahm pour parler aux populations, aux marchands ambulants, ainsi qu’au rond point Liberté 6. Il est également prévu des visites de proximité dans les chambres des étudiants, la distribution de tickets pour le bien-être des étudiants et pour la promotion et le culte de l’excellence dans cette université.

Ngoya NDIAYE