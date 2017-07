En meeting à la sicap Amadou Bâ et Zahra Iyane Thiam défendent la cause des femmes

La tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakar, Amadou Bâ, était hier à la Sicap. C’était pour rencontrer les femmes de cette localité, unies comme une seule personne derrière le ministre conseiller, Zahra Iyane Thiam. Ensemble, ils ont réitéré leur volonté de se battre pour la cause des femmes.

S’exprimant en marge d’un meeting, hier, Zahra Iyane Thiam a indiqué que nous sommes en train de vivre un tournant historique pour le développement de notre pays. Ce, dit-elle, grâce au programme que le régime en place a mis sur pied pour que l’émergence soit une réalité au Sénégal. « Nous ne sommes pas des laudateurs, mais quand il faut dire la vérité, on le dit. Nous sommes avec le Ministre Amadou Bâ parce que nous avons vu le travail qu’il est en train de faire, lui et le gouvernement, pour le développement du pays. La preuve, il nous a dit qu’il est un économiste. Amadou Bâ a mis sur pied un nouveau concept pour le financement des femmes », a-t-elle dit. Avant de poursuivre : « le Ministre Amadou Bâ a étudié les barrières qui existent entre les femmes et le développement. Après cela, il a commencé par financer les femmes des Parcelles assainies. Et ces financements vont s’étendre à l’ensemble du territoire national ».

Sur ce, elle a invité les femmes de la Sicap à voter massivement la liste Benno Bokk Yaakar lors des élections législatives du 30 juillet prochain. Pour sa part, la tête de liste de ladite coalition a confirmé les propos de Zahra Iyane Thiam. « Lors de ces 15 jours de campagne, j’ai mesuré le vrai travail de Zahra. Et je sais que si vous l’aidez, elle pourra contribuer efficacement au développement de la Sicap », a dit Amadou Bâ. Par ailleurs, il a indiqué que les femmes sont les amies du Président de la République. C’est pourquoi, il est d’avis qu’on doit les accompagner parce que, dit-il, on ne peut pas développer le pays sans les femmes. De ce point de vue, Amadou Bâ et Zahra Iyane Thiam ont des convergences de vue et promettent de tout faire pour accompagner les femmes. Il faut dire que ce meeting a enregistré la participation des ministres Mbaye Ndiaye, Abdoulaye Diouf Sarr, entre autres autorités.

Cheikh Moussa SARR