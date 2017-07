Meeting de Benno à Sokone et caravane dans le Niombato- dresse le bilan du régime

Sokone, le fief d’Abdou Latif Coulibaly, n’a pas voulu être en reste sur le plan de la mobilisation.

Malgré la pluie qui s’est invitée à la manifestation, l’espace public, mitoyen à l’école Garçons, a enregistré une affluence record pour accueillir Mahammed Boun Abdallah Dionne. Le ministre Abdou Latif Coulibaly, responsable local de l’Alliance Pour la République à Sokona, a estimé que «rares sont les départements où le PM a tenu deux meetings. J’en remercie notre tête de liste, il pouvait simplement passer avec sa caravane et personne n’aurait à redire. Les populations du département voteront la liste Benno Bokk Yakaar. Le Niombato fournit à lui seul 45% de l’économie du département de Foundiougne qui, sous le magistère du Président Macky Sall, a enregistré beaucoup d’avancées, notamment dans les domaines de l’hydraulique, des infrastructures routières, de la pêche… Foundiougne a en cinq ans bénéficié de 240 kilomètres de pistes de production et de 27 forages multi-villages. Il a également obtenu la construction d’une faculté et d’un campus universitaire. Sans parler des subventions dans les secteurs de la pêche (moteurs hors-bord, filets, pirogues, gilets), de l’agriculture (semences, intrants et matériel agricole) ».

Dionne jubile

La foule qui a répondu à l’appel du ministre Coulibaly et le bilan positif du Président Macky Sall, ont convaincu le Premier ministre que Sokone et le Niombato sont dans la poche. «Dès que je sors d’ici, j’appelle le Président de la République pour lui répercuter ce que j’ai vu. Je lui dirai qu’on a récupéré Sokone». Le chef du gouvernement, d’un ton taquin, confie que «Petit (Guèye), le maire de la ville, a définitivement cédé le siège au Grand (en référence à Latif) ». Partout où elle est passée, la caravane du Premier ministre a déchainé les foules. Aussi bien, de Toubacouta à Karang, Boun Abdallah Dionne et sa délégation ont connu un franc succès. Le Premier ministre qui a magnifié l’enthousiasme des citoyens dans cette localité frontalière à la Gambie, a soutenu que le Programme d’Urgence pour la Modernisation des Axes frontalières vient à point nommé. Il vise à offrir plus d’autonomie et de possibilité aux villes et villages situés sur nos frontière». En somme, c’est un instrument qui vient s’adjoindre au PUDC qui, déjà, fait des merveilles en milieu rural.

Ndèye THIAM