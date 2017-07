MEETING DE LA COALITION BENNO BOKK YAKAAR A LOUGA Dionne veut une majorité pour poursuivre le travail de Macky

Le Premier Ministre a réussi, ce lundi, dans la capitale du Ndiambour, son premier test grandeur nature en tant que tête de liste nationale de la Coalition présidentielle aux élections législatives.

La mobilisation a été au rendez-vous au boulevard de la gare, dans la commune de Louga, où une marée humaine l’a accueilli. Mouhamed Abdallah Dionne n’a pas tremblé devant une foule inhabituelle pour lui. La coalition présidentielle « Benno Bokk Yakaar » veut avoir une « une majorité confortable » pour continuer le travail entamé par le président Macky Sall depuis 2012, pour un « avenir de progrès, d’espérance » pour le Sénégal, a déclaré sa tête de liste Mouhamed Boun Abdallah Dionne. « Benno Bokk Yakaar est la coalition d’avenir et d’espoir pour le pays. Nous voulons poursuivre le travail avec le président Macky Sall pour un avenir de progrès pour notre pays’’, a-t-il dit. Mouhamed Boun Abdallah Dionne était accompagné de plusieurs leaders de la mouvance présidentielle. Il a lancé un appel pour une « campagne paisible, empreinte de « paix et de respect « , faisant remarquer « qu’après le 30 juillet, le Sénégal va continuer d’exister ». Il a raillé l’opposition en ces termes : « Ku mun lii na def. Weedi giss boku ci ». Avec cette mobilisation, la victoire est déjà acquise, a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « la coalition Benno Bokk Yakaar a des objectifs clairs, contrairement aux coalitions qui cherchent une majorité pour amnistier un fils, un neveu ou je sais quoi ». Abordant la pléthore de listes et la réaction de l’opposition, Mouhamed Boun Abdallah Dionne est d’avis que les nombreux Mankoo sont déjà une preuve que c’est l’opposition elle-même qui est responsable de cette situation. Ouverte ce dimanche, la campagne électorale pour la désignation des 165 députés de la 13ème législature, dont 15 issus de la diaspora, va s’achever le 28 juillet prochain. Avant le discours de clôture de la tête de liste, plusieurs responsables se sont succédé sur le podium. On peut citer, entre autres, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Diop, Modou Mberry Sylla, Aminata Mbengue Ndiaye. Tous ont lancé un seul mot d’ordre : gagner partout.

Au total, 47 listes de partis et coalitions de partis sont en lice pour la députation.

Sidy THIAM