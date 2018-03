Megan Fox dézingue Hollywood : « On ne se soucie pas du tout de votre sécurité »

Il y a quelques années, Megan Fox était la jeune actrice que tout le monde s’arrachait. Cette époque remonte à un moment déjà. La jeune femme est mère de trois garçons (Noah Shannon Green, né en 2012, Bodhi Ransom Green né en 2014, et Journey River Green en 2016) et se concentre presque exclusivement à sa petite famille. D’ailleurs dans une interview accordé à E! News, la star de 31 ans s’est lâché sur Hollywood. Attention, ça fait mal :

« On ne se préoccupe pas beaucoup de ce qui est bon pour les gens (…) Tant que vous survivez durant le tournage et qu’ils obtiennent ce dont ils ont besoin, il leur importe peu que vous tombiez raide mort après. Ce n’est pas un problème si vous vous cassez le bras ou une jambe. »

Elle décrit le cinéma américain comme un univers « sans scrupule ». « Vous pouvez réellement tomber malade, tant que vous ne saignez pas du visage, vous devrez continuer de bosser, déclare-t-elle. On ne se soucie pas du tout de votre sécurité ou de votre bien-être, ce n’est pas important parce vous êtes un moyen et non une fin en soi. »

Si on ne l’avait plus vu sur grand écran depuis 2016, Ninja Turtles 2 va réapparaître dans Zéroville, une comédie signée James Franco, avec notamment Seth Rogen.