Meghan Markle est peut-être déjà enceinte du prince Harry !

« Un véritable scandale dans la famille royale »

Au sujet de cette grossesse secrète, une source citée par le magasine américain assure : « Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est totalement inattendu. En effet, avoir un bébé hors mariage risque de créer un véritable scandale dans la famille royale ». Et d’ajouter : « mais Harry et Meghan sont terriblement impatients de fonder une famille ensemble. Et le plus tôt sera le mieux ! »

« Harry est aux anges »

Que la rumeur soit fondée ou non, le petit frère du prince William « adorerait avoir des enfants des maintenant mais il y a tout un processus à respecter avant toute chose » explique ce proche. Après une adolescence plutôt difficile, entachée par le traumatisme de la disparition de sa mère, on dirait que le prince Harry n’a pas encore fini de désobéir au protocole. Meghan Markle serait donc enceinte de 3 mois et « Harry serait aux anges ». Amoureux il est pret a faire face aux critiques lui qui sait bien « que la famille royale a traversé des épreuves bien plus compliquées ».