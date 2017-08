Meghan Markle explique pourquoi Julia Roberts l’inspire

Le 23 mars 1990 est un jour ô combien symbo­lique pour les fans des contes de fée modernes. C’est en effet à cette date qu’est sorti sur les grands écrans améri­cains le film Pretty Woman qui révéla Julia Roberts incar­nant alors magis­tra­le­ment le rôle d’une pros­ti­tuée au grand cœur. Une appa­ri­tion qui marqua à jamais Holly­wood et qui fut pour Meghan Markle, une révé­la­tion : « C’est la première personne que j’ai vue à l’écran et face à laquelle je me suis dit : « Ça a l’air super sympa, je veux faire ça ». Quand j’étais plus jeune, quelqu’un m’a dit : « Tu ressembles un peu à Julia Roberts de profil ». C’était le plus beau compli­ment de tous les temps. », vient-elle ainsi de confier dans une inter­view accor­dée à la version US du maga­zine Glamour.

Un entre­tien au cours duquel lui a été demandé le top 10 des femmes qui l’ont le plus inspi­rée ; à celle que certains annoncent déjà offi­ciel­le­ment fian­cée au fils cadet de Lady Diana de citer alors parmi ses autres idoles la chan­teuse Joni Mitchell, la prima­to­logue Dian Fossey et l’an­cienne secré­taire d’Etat améri­caine, Made­leine Albright. Un clas­se­ment qui comprend égale­ment l’au­teure et prix Nobel améri­caine Toni Morri­son : « À l’uni­ver­sité, j’ai suivi un cours sur le travail de Toni Morri­son. La première fois que j’ai lu L’œil le plus bleu, j’ai pensé ‘’Wow, elle crée tout ce monde pour que vous ayez l’im­pres­sion d’en faire partie’’ ».

Un entre­tien au cours duquel l’ac­trice de 36 n’a pas oublié de rendre un hommage appuyé à celle qui lui a donné le jour : « Ma mère est prof de yoga, mais elle fait aussi du social et travaille avec les seniors. Je la vois depuis toujours être géné­reuse et prendre soin des autres… Mais en même temps, elle a toujours été un esprit libre. Elle a des dread­locks et un pier­cing sur le nez, vient de courir le mara­thon de Los Angeles. Nous nous amusons telle­ment toutes les deux. »