MEILLEUR JOUEUR DE PREMIER LEAGUE Kanté fait le doublé

Déjà élu par ses pairs en avril, N’Golo Kanté a remporté ce lundi le trophée FWA de meilleur joueur de Premier League, décerné par les journalistes. Une récompense remarquable de plus, pour le milieu de Chelsea.

On n’avait pas besoin de ça pour remarquer qu’il est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde actuellement, ni pour dire qu’il est l’un des chouchous de la Premier League. Adulé par les fans et la critique, le taiseux N’Golo Kanté a remporté ce lundi le prestigieux trophée FWA (pour Football Writers’ Association) de meilleur joueur de Premier League, décerné par les journalistes anglais. Une récompense qui succède à celle de meilleur joueur PFA (pour Professionnal Footballers’ Association) du championnat, décerné cette fois par les joueurs, fin avril dernier.

«C’est un fantastique honneur de remporter ce prix. Avec autant de grands joueurs dans cette équipe de Chelsea et en Premier League, être élu footballeur de l’année par l’association des journalistes de ce pays représente une grande fierté dans ma carrière», a-t-il réagi dans un communiqué ce lundi. Ses statistiques (1 but et 1 passe décisive en championnat) sont très éloignées de celle d’un Delle Alli, l’impressionnant espoir anglais qui cumule 17 buts et 5 passes décisives en championnat avec Tottenham. Mais discrètement- ce qui n’est finalement qu’un parfait reflet de sa personnalité hors des rectangles verts -le milieu de terrain de Chelsea abat un travail de récupération et de harcèlement impressionnant.

Il rejoint Henry et Ginola au palmarès tricolore

Sans oublier ce jeu de transition qui en fait une pièce maîtresse du dispositif d’Antonio Conte. L’une des plus sûres aussi, en témoigne ses 25 victoires glanées en 33 apparitions sur les terrains cette saison en championnat (pour 5 défaites). Après avoir créé l’exploit avec Leicester la saison passée, l’ancien Caennais est proche d’empocher un deuxième titre de champion d’Angleterre d’affilée avec les Blues. Cela passera par une victoire face à Middlesbrough ce lundi soir.

Si ce dernier trophée devrait avoir une importance beaucoup plus grande dans la tête du Français que les deux déjà remportés, ceux-ci participent tout autant à la construction de sa légende de part et d’autre de la Manche. En réalisant le doublé FWA-PFA, le joueur de 26 ans originaire de Paris a réalisé la même performance que deux légendes françaises du championnat britannique : Thierry Henry, qui avait même réussi ce coup de force sur deux saisons (2002-2003/ 2003-2004) avec Arsenal, et David Ginola, vainqueur des deux distinctions lors de sa deuxième saison à Tottenham, en 98-99. Plus globalement, il rejoint aussi Eden Hazard (2014-2015), Luis Suarez (2013-2014), Gareth Bale (2012-2013) ou encore Cristiano Ronaldo (également sur deux ans, en 2007 et 2008), qui ont eux aussi fait l’unanimité. Pour Kanté, arrivé dans l’anonymat le plus total à l’été 2015, la vie londonienne est décidément un long fleuve tranquille.