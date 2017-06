Melania Trump fait monter la température en robe noire en dentelle transparente

Melania Trump a une fois encore fait s’écarquiller les yeux des photographes en apparaissant ce mardi soir dans une robe en dentelle noire cousue sur elle.

Classe et sexy en robe bleue signée Michael Kors pour accueillir ce lundi 19 juin, à la Maison-Blanche, le président panaméen Juan Carlos Varela et son épouse Lorena Castillo, Melania Trump a une nouvelle fois fait preuve d’audace vestimentaire à l’occasion d’un dîner partagé à l’Observatoire Naval de Wahington, ce mardi soir, avec le vice-président américain Mike Pence et de sa femme Karen.

Et pour cause, la First lady a arboré une robe de cocktail en dentelle noire ainsi que des hauts talons également sombres. Une tenue qui a permis d’apprécier une nouvelle fois les courbes de l’ancien mannequin de 47 ans. Une énième apparition prompte à rappeler que Melania Trump a vraiment une garde-robe hors du commun que son récent emménagement à la Maison-Blanche va permettre de découvrir plus encore.

Jamais vulgaire, toujours sexy chic, l’épouse de Donald Trump ne compte donc pas, au prétexte qu’elle est la femme la plus photographiée au monde, s’effacer et amoindrir son naturel sex-appeal. Au contraire, c’est un message d’affirmation et de liberté que la mère de Barron Trump veut faire passer. Comme quand elle avait choisi de laisser, à l’instar de Michelle Obama et Laura Bush, ses cheveux au vent lors du récent voyage en Arabie Saoudite, royaume ultraconservateur où les femmes sont soumises à bon nombre de restrictions.

