Pourquoi Melania Trump n’a pas accompagné Brigitte Macron lors de sa visite chez le maroquinier Delvaux

Lors du sommet de l’Otan à Bruxelles, le jeudi 25 mai dernier, la délégation des conjoints des chefs d’Etat de gouvernement, a pu découvrir certains trésors du patrimoine belge parmi lesquels la maroquinerie Delvaux. Une visite que n’a pas honorée Melania Trump pour une raison très spéciale.

Un programme aux accents culturels avait été spécifiquement concocté pour les conjoints des chefs d’Etat et de gouvernement lors de leur venue à Bruxelles, le 25 mai dernier, en marge de la réunion spéciale de l’Otan. Une journée qui aura notamment permis à Brigitte Macron et Melania Trump d’échanger quelques amabilités sous le feu nourri des photographes pendant que leurs époux offraient aux regards une poignée de main légendaire.

Le surréalisme de l’œuvre de Magritte, les Serres royales du château de Laeken et la maroquinerie Delvaux…l’éclairage mondial sur l’identité culturelle belge a été totale, mais aurait pu l’être un peu plus si Melania Trump avait honoré la visite de la célèbre maroquinerie belge. Un atelier, sanctuaire d’un artisanat de luxe, qui n’était donc pas à l’agenda officielle de la First lady. Et si la raison de cette absence n’avait alors pas fait l’objet de clarification, un article récemment publié sur le site du Hollywood Reporter vient d’en dévoiler la cause.

« L’administration ne veut plus que Melania fasse de sorties commerciales, seules celles liées à la charité ou aux enfants sont à présents au programme », explique le magazine américain. Et en effet alors que Stéphanie Grisham, directrice de la communication au bureau de la First lady avait, le jour du sommet de l’Otan, justifié cette absence par le fait que Melania Trump était en réunion officielle avec le personnel de l’Ambassade américaine, un cliché de l’ancien mannequin allait être publié, dans l’après-midi, sur son compte Twitter, la montrant entourée d’enfants à l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF).

