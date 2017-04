MENACE D’EXPANSION DE LA MENINGITE AU SENEGAL- L’Etat rassure les populations

Le Sénégal est sous la menace de la progression de l’épidémie de la méningite au Nigéria. Mais le ministère de la santé du Sénégal rassure que toutes les dispositions sont prises pour éviter tout risque de propagation.

Réapparue au Nigéria, depuis quelque temps, la méningite est une maladie créditée d’être plus résistante et mortelle. Néanmoins, les Services de Eva Marie Coll Seck rassurent que toutes les dispositions sont prises pour éviter tout risque de propagation. Selon le directeur général de la santé, Papa Amadou Diack, le Sénégal a déjà pris les dispositions avec la mise en place d’une panoplie de mesures préventive. ‘’Le Sénégal a un système de surveillance de type pyramidale depuis la base jusqu’au sommeil, qui implique l’ensemble des structures sanitaires, avec des points focaux et des équipes formées, et qui leur permet de détecter de manière précoce toute situation à risque’’, a fait M Diack. Il s’exprimait à l’occasion des 4èmes journées internationales francophones pour la qualité et la sécurité des soins. ‘’Nous sommes en alerte maximale à tous les niveaux y compris les dotations en médicaments et en vaccins’’, a-t-il expliqué. Pour lui, il n’y a pas de raison de s’inquiéter. ‘’Mais puisque le risque est intimement lié à la santé, avec un impact direct sur le développement économique, il nous faut donc améliorer le niveau de veille sanitaire qui devra s’étendre à l’ensemble des facteurs de risque’’, a-t-il suggéré. La veille sanitaire demeure l’outil le plus sûr pour la prévention des problèmes, des risques et des crises sanitaires, selon M. Diack qui ajoute que «par ailleurs, nous devons avoir une organisation permanente avec les expertises requises.

Khady Thiam COLY