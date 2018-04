Menace du gouvernement envers les enseignants : Des syndicalistes toutes griffes dehors

REWMI.COM- Le bras de fer qui oppose le gouvernement et les syndicats d’enseignants est loin de connaître son épilogue. Et pour cause. La dernière sortie du gouvernement via un communiqué, donnant un ultimatum aux enseignants qui semblent se radicaliser depuis la répression de leur marche à Ziginchor. Ainsi, la réponse n’a pas tardé du côté des enseignants. D’après Dame Mbodj, coordonnateur de la Fédération des enseignants du Sénégal, le gouvernement doit utiliser la carotte au lieu du bâton. Même son de cloche chez Gounia Niang qui déclare que les menaces du gouvernement ne leur feront pas changer de stratégie. Pour lui, le gouvernement devrait être plus conséquent dans la gestion de la crise. Appelant les uns et les autres, Mody Guiro de la Cnts fait savoir que la radicalisation ne réglera pas le problème. Il faut plutôt une ferme volonté pour mettre fin à cette grève.

Fatou Baba Fall