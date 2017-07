Menace sur la tenue du combat Lac 2/Modou Lo

REWMI.COM- Une serieuse menace de report pèse sur le combat qui doit opposer demain dimanche Lac de guier 2 et Modou Lo organisè par Pape Abdou Fall et dotè du drapeau du Chef de l’Etat Macky Sall. Le stade Demba Diop qui doit abriter l’affiche a été le théâtre d’affrontement ce samedi lors de la finale de la coupe de la league qui opposait l’Uso et le stade Mbour. 8 morts ont été dénombrés et plusieurs blessés graves. Le bilan pourrait s’alourdire. Un pan du mur du stade étant tombé le stade ne semble pas en état d’abriter un combat qui va drainer plusieurs milliers de personnes

