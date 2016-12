MENACES DE PUBLICATION DE PHOTOS INTIMES DE FILLES SUR LES RESEAUX SOCIAUX Un tailleur condamné à un an dont deux mois ferme

0

Tailleur de son état, Mamadou Sarr a comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour le délit d’extorsion de fonds. En effet, il avait utilisé des moyens déloyaux en se présentant comme une fille, avant de demander à d’autres filles de lui envoyer des photos intimes via Whatsapp. Une fois les photos reçues, il a tout bonnement menacé de les publier sur les réseaux sociaux si leurs propriétaires ne lui envoyaient pas de l’argent. Il a été déclaré coupable puis condamné à un an dont deux mois de prison ferme.

Les réseaux sociaux ont été créés pour se faire des amis, garder des contacts, partager ses émotions, etc. Cependant, Mamadou Sarr utilise Whatsapp, un des réseaux sociaux, pour chercher des contacts dont il menaçait d’exposer publiquement l’intimité si ces derniers ne lui envoyaient pas de l’argent. Ses premières victimes ont été les nommées Penda Ndiaye et Penda Diagne. Leur histoire a été connue grâce à la plainte contre X déposée à la Division des investigations criminelles (Dic) pour extorsion de fonds et menace de diffusion d’images à caractère sexuel. Les éléments de la Dic ont ainsi ouvert une enquête avant d’entendre la nommée Penda Ndiaye qui a déclaré avoir connu le mis en cause via le réseau social Whatsapp. “ Il avait mis sur son profil une photo de fille et il s’appelait Rihana sur Whatsapp. Son modus operandi consistait à mettre les filles en confiance avant de leur demander de lui envoyer des photos intimes. Ce que j’ai fait sans arrière-pensée parce qu’il avait gagné ma confiance. C’est sur ces entrefaites qu’il a commencé à demander de l’argent. Pis, il a menacé de faire une large diffusion des photos sur les réseaux sociaux si je refusais”, a dit la fille aux enquêteurs. Fatiguée des agissements du prévenu, Penda Diagne a fini par bloquer Mamadou Sarr quil’a appelée directement au téléphone pour la menacer. Ainsi, Penda Ndiaye a-t-elle envoyé 47.000 FCFAà Mamadou Sarr. Ne pouvant plus supporter le comportement de ce dernier, elle a décidé de saisir les éléments de la Dic d’une plainte. Une enquête ouverte a permis de savoir que le numéro de téléphone en question appartenait à une nommée Seynabou Sarr, sœur du prévenu.

Le prévenu est un très bon tailleur…

Interrogée, Seynabou a révélé que c’est son petit frère, Mamadou, qui lui avait emprunté sa pièce d’identification nationale pour identifier sa puce. Même son de cloche chez Penda Diagne, une autre victime, qui a indiqué à son tour que le mis en cause a utilisé la même stratégie mais, elle ne lui a pas envoyé le moindre sou. Entendu hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Mamadou Sarr a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il précise avoir reçu 27.000 FCFA au lieu de 47.000 de la part de Penda Ndiaye. S’agissant des photos, il déclare les avoir effacées. Malgré ses déclarations, le représentant du ministère public n’a pas été tendre avec lui. Selon la parquetière, les faits sont graves et le prévenu a utilisé de moyens déloyaux en se présentant comme une femme. Selon elle, Mamadou a eu également à menacer d’autres filles et c’est très grave. Suffisant pour elle de dire que “ les auteurs de ces actes doivent être sévèrement punis pour décourager les autres de le faire. C’est la raison pour laquelle, je vous demanderai de le condamner à un an de prison ferme”. De son côté, l’avocat de la défense se dit étonné. “ Mamadou Sarr est un bon tailleur et pourquoi il s’adonnerait à ces actes. Mieux, le prévenu est d’une bonne famille. Par ailleurs, je plaide coupable parce que la voie que mon client veut emprunter n’est pas la bonne pour un garçon de 22 ans. On doit le redresser le plus rapidement possible et je pense qu’il a compris”, a-t-il dit, avant de plaider pour une application bienveillante de la loi.

Toutefois en rendant sa décision, le tribunal a reconnu le prévenu coupable avant de le condamner à un an dont deux mois de prison ferme.

Cheikh Moussa SARR