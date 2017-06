MENACES TERRORISTES A DAKAR : La France alerte

Des attaques terroristes ont été perpétrées dans la capitale du Mali ce dimanche 18 juin 2017. Une situation alarmante qui préoccupe la France qui, à son tour alerte le Sénègal pays limitrophe du Mali face aux menaces terroristes. A cet effet, alerte-t-on, dans la note des services français, qu’aucune zone de l’Afrique de l’Ouest n’est à l’abri et une vigilance accrue est nécessaire.

Une attaque terroriste s’est produite contre un quartier de Bamako au Mali et aussi l’aéroport de Tombouctou dans le nord du pays. Face à ces attaques qui vont crescendo dans l’Afrique de l’Ouest, les autorités françaises alertent les pays concernés tel que le Sénégal. Ces sectes commettant des crimes sanglants inquiètent et gagnent de plus en plus du terrain malgré les efforts menés contre le terrorisme. L’Ambassade de France à Dakar, a indiqué qu’on doit revoir la pertinence du Plan Barkhane et du G5 Sahel qui n’ont jamais réussi à stopper ces attaques terroristes.

C’est dans cette dynamique, que les autorités françaises ont produit une note destinée à ses ressortissants. « En raison des menaces terroristes prévalant dans la zone sahélienne, il est recommandé aux personnes devant se rendre en mission au Mali, et à nos compatriotes résidant sur place de faire preuve de vigilance et de se tenir informés de l’evolution de la situation. » Il relève de cette même note destinée aussi aux pays limitrophes du Mali comme le Sénégal, « la menace d’attentat et d’enlèvement visant des occidentaux demeure élevée dans la zone sahélienne mais aussi dans les pays limitrophes. « Aucune zone ne peut plus, désormais, être considérée comme totalement sure », renseigne la note des services secrets français qui précise « la menace terroriste régionale sur les pays d’Afrique de l’Ouest, y compris le Sénégal. Une vigilance accrue est nécessaire ».

Safiyatou Diouf