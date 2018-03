Mercato Arsenal et ManU se disputent Koulibaly

Arsenal et Manchester United ont été les deux clubs les plus actifs sur le mercato d’hiver en Premier League. Les deux clubs anglais se sont renforcés offensivement mais pas défensivement, et aimeraient tous les deux recruter le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly.

Les Gunners et les Reds Devils préparent déjà leur mercato estival, notamment pour un défenseur central. Les deux clubs sont sur la même piste à ce poste, l’international sénégalais Kalidou Koulibaly. Selon les informations de Calciomercato, Wenger et Mourinho lorgneraient sur Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli. L’international sénégalais a même été supervisé par un représentant d’Arsenal durant la rencontre d’Europa League face à Leipzig jeudi dernier. Le coach portugais songe également à recruter l’ancien messin depuis les performances décevantes de Phill Jones et Chris Smalling.

Footempo