Mercato Barca suit Ferland Mendy

Excellent pour sa première saison en Ligue 1, le latéral gauche de l’OL, Ferland Mendy (22 ans), a tapé dans l’oeil du FC Barcelone qui le suit depuis ses débuts au Havre…

Il y a un an, certaines rumeurs évoquaient un intérêt du FC Barcelone pour Benjamin Mendy. Un intérêt jamais concrétisé. Pourtant, il se pourrait bien qu’un latéral du nom de Mendy, lui aussi formé au Havre, vienne prochainement s’installer sur la Rambla. Son homologue et homonyme lyonnais, Ferland Mendy (22 ans), est en effet surveillé de près par le club catalan. Les recruteurs barcelonais ont été convaincus par son adaptation et son impact en L1. Ils avaient déjà coché son nom à ses débuts, au HAC, et ont été convaincus par l’adaptation et l’impact en L1 du latéral gauche. Alors que le séjour catalan de Lucas Digne semble toucher à sa fin, le Barça recherche activement une doublure à fort potentiel pour suppléer Jordi Alba, avec les qualités pour s’adapter au style de jeu de l’équipe. Un portrait-robot qui correspond au Lyonnais.

Galsenfoot