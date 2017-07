MERCATO Dortmund rêve de recruter Ismaïla Sarr

Dans le viseur de plusieurs écuries de Ligue 1, l’attaquant messin Ismaïla Sarr (19 ans) a également la cote à l’étranger.

Selon certaines indiscrétions, le Borussia Dortmund est notamment sous le charme de l’international sénégalais, dont le contrat expire en juin 2021. Alors que l’ancien Rennais Ousmane Dembélé est courtisé par le FC Barcelone (Paris et Manchester City sont aussi positionnés), les Jaune et Noir sont fortement intéressés par le protégé de Philipe Hinschberger. En France, le Stade Rennais est particulièrement pressant sur le dossier. Les Rouge et Noir sont disposés à débourser dans l’ordre de quinze millions d’euros, mais Lille, Marseille et Monaco suivent aussi la situation du natif de Saint-Louis qui est parti pour affoler les compteurs lors du Mercato d’été. En cas de départ de Thomas Lemar à Monaco, le club de la Principauté dispose des moyens pour mettre tout le monde d’accord.

Source : mercato365