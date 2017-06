MERCATO: Ferland Mendy signe à Lyon

Ferland Mendy vient de s’engager avec Lyon pour un contrat de cinq ans.

Passé par de nombreux clubs, dont Lille et Bordeaux, Ferland Mendy a signé pour cinq ans à Lyon contre 5M€ (+1 de bonus), informe L’equipe. En provenance du Havre, Ferland a disputé 35 matches de L2 la saison passée. Il était sous contrat avec le club jusqu’en 2018. Ce matin, l’OL a présenté officiellement le latéral gauche de 22 ans aux médias. Ferland, le Franco-sénégalais, jouera cette saison dans l’équipe de Michel Aulas. « Je suis très content d’être à l’OL, a déclaré, de son côté, Ferland Mendy. C’est est un club qui a de l’ambition et un beau projet. Je n’ai pas hésité. Il y a beaucoup de jeunes à Lyon. On m’a dit qu’il y avait un bon groupe, un bon collectif. Ça fait aussi pencher la balance. Paris, j’en ai entendu parler que sur Twitter. Je n’ai parlé qu’avec Lyon depuis le début. Même si le PSG était venu, je n’aurais pas changé d’avis. Je n’ai pas de regrets au PSG (ndlr : son club formateur). J’ai quitté ce club. C’est comme ça. Je continue ma route. »