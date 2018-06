Mercato: Avec Ismaïla Sarr, Dortmund veut refaire le coup à la Dembélé

Le Borussia Dortmund aimerait recruter Ismaïla Sarr, l’ailier sénégalais du Stade Rennais.

En Ismaïla Sarr, le Borussia Dortmund voit un « nouveau Dembélé ». Bild ne se trompe pas ce mercredi matin. Déjà conquis à l’époque par les performances et les prouesses du crack français, le club de la Ruhr serait désormais sur les traces de son successeur à Rennes, le jeune attaquant sénégalais.

Un intérêt montré par les Marsupiaux et leur nouvel entraîneur, Lucien Favre, qui durant son passage à Nice, aura bien eu l’occasion d’observer la progression de Sarr. Doté d’un énorme potentiel, l’ancien Messin a brillé cette saison avec les pensionnaires du Roazhon Park et a su se montrer décisif, malgré plusieurs grosses blessures.

Dans un style proche de celui de Dembélé, Sarr sait déséquilibrer les défenses adverses et est promis à un bel avenir. Toutefois, les Rennais ne comptent pas se laisser faire et ils espèrent réaliser une belle plus-value avec le joueur de 20 ans, acheté 17 millions à l’été 2017. Le quotidien WAZ annonce qu’il faudra une offre d’au moins 30 millions d’euros pour attirer le jeune ailier.

Issa Diop à West Ham pour une somme folle ?

Si l’on en croit les informations relayées par la presse anglaise, un accord a été trouvé entre West Ham et le TFC pour le transfert d’Issa Diop (21 ans). Le montant de l’opération est énorme D’après Sky Sports, les Hammers ont posé un chèque de 25 millions d’euros sur le bureau d’Olivier Sadran, pour le convaincre de lâcher son défenseur. Une somme très élevée, même si la concurrence était importante : Monaco, l’OM, le RB Leipzig et Séville étaient également en course pour s’attacher ses services. Formé dans le club toulousain, Diop a disputé 85 rencontres de Ligue 1, depuis le début de sa carrière.

Onzemondial et Wiwsport