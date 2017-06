MERCATO : Kara Mbodj dans le viseur de Crystal Palace

Crystal Palace s’intéresse au défenseur d’Anderlecht, Kara Mbodji. Le club anglais face à une forte concurrence pour recruter le défenseur sénégalais.

Crystal Palace a longtemps pisté Kara Mbodj. Le transfert de l’ancien joueur de Diambars vers la Premier League était plébiscité. Mais la concrétisation du transfert a échoué au mois de janvier, car les deux parties Anderlecht et Palace n’avaient pas trouvé un accord. Selon eatsleepsport, le club de Pape Ndiaye Souaré est revenu pour recruter l’un des meilleurs défenseurs africains. Mais des clubs comme Huddersfield Town et Watford sont également sont prêts à recruter Kara. Ce qui veut dire que Crystal Palace est en concurrence et devrait accélérer les démarches.