Mercato- Koulibaly  dans le viseur de ManU, Chelsea et Arsenal

Manchester United est à la recherche d’un défenseur central de talent pour cet été. Kalidou Koulibaly (26 ans) serait la priorité des Red Devils, indique le Daily Mail. L’international sénégalais, arrivé en 2014 au Napoli et devenu une référence en Serie A, a été dans le viseur de Chelsea durant un moment. Son club pourrait désormais demander pas moins de 70 millions d’euros. Le natif des Vosges, formé à Metz, pourrait alors former une belle charnière centrale aux côtés de l’Ivoirien Eric Bailly. Chelsea et Arsenal aussi veulent recruter le défenseur sénégalais. Kalidou a longtemps été pisté par des clubs de la Premier League et d’autres de la Serie A.

Source: wiwsport.com