Mercato des Lions: Koulibaly intéresse le PSG

A 27 ans, Koulibaly confirme au monde son talent. Il est courtisé par tous les grands clubs du monde, y compris Paris. Selon le Figaro, le Psg qui s’active actuellement sur le dossier du milieu de terrain napolitain Allan, est aussi intéressé par Koulibaly. II Matino confirme que Paris a commencé à tâter le terrain auprès du président du club De Laurentiis. Contrairement aux autres clubs, le Psg veut faire le transfert en été prochain. Le club de la capitale française avait été séduit de la prestation de KK face au Paris, en phase des groupes de la ligue des champions. Toutefois aucune information sur le montant du transfert n’a été divulguée.

Lamine Ndao à GFC Ajaccio, c’est signé !

La signature de l’attaquant sénégalais Lamine Ndao (24 ans), au Gazélec Ajaccio en provenance de Waasland-Beveren, est désormais effective. Le club de Ligue 2, quatorzième du classement, a officialisé l’arrivée de l’attaquant sénégalais dans un communiqué publié sur son site internet. En effet, libre depuis la résiliation de son bail avec le club belge, Lamine Ndao, passé par Valenciennes et Quevilly-Rouen, a paraphé un contrat portant sur deux ans et demi avec la formation insulaire, soit jusqu’au 30 juin 2021. Sous les couleurs du GFCA, il arborera le numéro 7.

Cheikh Niasse prolonge au LOSC

Comme nous vous le révélions dans la matinée, le LOSC prépare l’avenir et s’attelle à prolonger ses pépites du centre formation. Le club nordiste a ainsi officialisé la prolongation du jeune milieu de terrain sénégalais Cheikh Niasse (19 ans). Ce dernier a paraphé un nouveau bail de trois saisons soit jusqu’en juin 2023. Débarqué au centre de formation des Dogues en 2016, Niasse était notamment présent dans le groupe pour la réception de Sochaux en Coupe de France.

Babacar Gueye dans le viseur du Dynamo Moscou

Babacar Gueye, 24 ans, 1,09m, intéresse le Dynamo Moscou, un club de la première division russe basé à Moscou. Ce club tente de renforcer son secteur offensif avec le mercato d’hiver qui sera bouclé le 22 février en Russie. Selon Football365 Afrique, l’ancien Troyen a fait l’objet d’approches concrètes ces dernières semaines. Auteur de 4 buts (dont 2 en coupe d’Allemagne) et 2 passes décisives en Bundesliga 2 cette saison, Babacar Gueye est lié au Paderborn jusqu’en juin 2020. Il a disputé 11 matchs cette saison. Babacar Gueye a évolué dans le championnat du Sénégal avec des clubs comme l’As Douanes et Dakar Sacré-Coeur. Il a signé son premier contrat à l’étranger avec le club français Es Troyes AC de 2014 à 2016. Puis il rejoint le championnat allemand en 2016 avec Hanovre 96. Il va découvrir le championnat belge les deux années qui vont suivre avec le SV Zulte Waregem et Saint-Trond VV.

