MERCATO DES LIONS Lille s’intéresse à Kara

Le LOSC suivrait avec attention la piste menant au Sénégalais Kara Mbodj, qui évolue à Anderlecht.

Un dossier qui, comme le précise l’Equipe, ne semble pas être d’une grande facilité. Car si le LOSC, qui cherche en effet un remplaçant pour pallier la longue blessure d’Adama Soumaoro, s’est bel et bien renseigné sur la situation du joueur d’Anderlecht, Kara Mbodj, les dirigeants du club belge demandent 12 millions d’euros pour le libérer. Quant au joueur, il préférerait poursuivre sa carrière en Angleterre et non en Ligue 1.

Metz pense à Konaté (FC Sion)

Selon nos informations, le club lorrain s’intéresse ainsi au cas de Moussa Konaté (24 ans), l’attaquant sénégalais du FC Sion, que l’OL avait tenté de signer l’été dernier, dans les toutes dernières heures du mercato estival. Buteur relativement constant dans le championnat suisse (10 buts en 2015/2016, 8 buts en 2016/2017), Konaté aurait retenu l’attention des dirigeants messins. Le FC Metz aurait d’ailleurs pris des premiers contacts avec le FC Sion pour connaître les tarifs du transfert. Le club suisse espère autour de 4 millions d’euros pour Konaté. Mais comme le joueur n’a plus qu’un an de contrat, une marge de manœuvre existe.

Saliou Ciss rejoint Angers

Après quatre saisons passées à Valenciennes, Saliou Ciss rejoint Angers. Le défenseur sénégalais était en fin de contrat avec Valenciennes. Il vent de s’engager avec Angers. Zal va évoluer en Ligue 1 cette saison. Il était pisté par plusieurs clubs français, mais aussi en Turquie. Saliou a été auteur de huit buts et trois passes décisives la saison dernière en Ligue 2.

Chérif Salif Sané a signé un contrat avec Boluspor.

L’attaquant sénégalais s’est engagé avec le club turc pour trois saisons. Il va évoluer en deuxième division turque à partir de cette saison. Chérif a fait 3 trois ans au Casa Sports. Les deux dernières saisons, il a enregistré de bonnes performances avec le club de Ziguinchor.

Ousseynou Ndiaye rejoint l’OL

Ousseynou Ndiaye signe son premier contrat professionnel avec l’OL. En effet, le jeune pensionnaire de Dakar Sacré Cœur s’est engagé pour une durée de 3 ans. Milieu offensif, il a participé à la montée de DSC en première division. Avec l’OL, il va profiter de ce contrat professionnel pour évoluer sur le plan physique et tactique. DSC est championne de la Ligue 2 et jouera en ligue 1 la saison prochaine. Le joueur de 18 ans a réagi sur la page Sade du Sénégal : « Je suis très heureux de signer à l’OL. C’est un grand club. C’est un rêve d’être ici. Je veux être un exemple pour les gens que j’ai laissés au Sénégal. Ce n’est jamais facile d’accrocher un contrat professionnel. Il y a encore beaucoup d’étapes devant moi. Je joue milieu offensif, derrière l’attaquant. J’aime marquer et faire des passes décisives. »