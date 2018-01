Mercato Mané et Koulibaly parmi les africains les plus chers

Du lundi 1er au mercredi 31 janvier, la planète football vit au rythme du marché des transferts. S’il est traditionnellement plus calme que son homologue estival, ce mercato d’hiver peut réserver des surprises. Côté africain, voici les cinq joueurs les mieux cotés.

L’Observatoire du football, affilié au Centre international d’étude du sport, a calculé la valeur de transfert des joueurs dans les cinq grands championnats européens. L’estimation prend en compte les critères-clé utilisés par les acteurs du marché tels que l’âge, le poste, la durée de contrat, les performances ou le statut international. Si le Brésilien Neymar (213 millions d’euros) devance l’Argentin Lionel Messi (202 millions) et l’Anglais Harry Kane (195 millions), c’est l’Égyptien Mohamed Salah qui emporte la palme côté africain. Excellent avec Liverpool et convoité par le Real Madrid, le milieu de terrain devance un autre pensionnaire du championnat anglais, Wilfred Ndifi, joueur nigérian de Leicester. Suivent deux habitués de ce classement, Sadio Mané (lui aussi un temps courtisé par Madrid) et Pierre-Emerick Aubameyang. Ils précèdent le roc de Naples, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, annoncé il y a quelques mois du côté de Barcelone ou de Chelsea.

Moussa Sow proche de Bursaspor!

L’attaquant sénégalais est en contact avancé avec l’équipe turque entraînée par Paul Le Guen. L’hypothèse est probable. L’ancien attaquant de Fenerbahce (31 ans), auteur de plusieurs saisons dorées dans le club stambouliote, est en contact avec Bursaspor, actuel 9e du classement. Moussa Sow, qui évolue depuis cet automne au Al-Ahli Dubai, dispose d’une offre contractuelle. Selon nos confrères de Wiwsport, le club turc négocie actuellement l’indemnité de transfert. Avec la coupe du monde 2018 qui aura lieu en Russie au mois de juin, l’ancien joueur de Lille va essayer de trouver un championnat plus élevé.

Wiwsport