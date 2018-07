Mercato : Mbaye Niang trop cher pour Nice

« Revenir en France, c’est bien sûr une possibilité. Je sais que des clubs français me suivent de près. C’est flatteur d’ailleurs. Je suis parti très jeune de France, je n’ai pas pu faire ce que j’avais à faire en Ligue 1. Y revenir avec ce que j’ai appris à l’étranger et en sélection, ça peut être positif. On va voir comment se passent les semaines qui viennent ». Il y a quelques semaines, Mbaye Niang expliquait qu’il ne serait pas contre un retour en Ligue 1.

Selon la Gazzetta dello sport l’OGC Nice était en première ligne sur l’attaquant international sénégalais (10 sélections, 1 but). Seulement, les Aiglons n’ont finalement formulé aucune offre, jugeant son prix trop élevé. Le Torino demande en effet 15 M€ + 5 M€ de bonus. Des conditions trop élevées pour le Gym qui se portera sur d’autres options. La Gazzetta explique que l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais gardent un œil sur lui.