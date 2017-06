MERCATO… MERCATO… MERCATO…. MERCATO Renato Sanches entre le Barça et le PSG ?

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines après sa première saison ratée à Munich, Renato Sanches (19 ans) serait l’alternative à Marco Verratti du côté de Barcelone. Une information relayée par le quotidien Record, qui parle aussi d’un intérêt du PSG pour le milieu portugais représenté par Jorge Mendes… en cas de départ de Verratti au Barça.

Mbappé prêté à Monaco par le Real Madrid ?

Le quotidien AS, proche du Real Madrid, fait de nouveau sa Une ce mardi sur Kylian Mbappé. D’après le journal sportif espagnol, l’idée du club merengue serait de l’acheter cet été et de le prêter une saison à l’AS Monaco. Malgré la concurrence supposée du PSG notamment, le Real Madrid serait confiant dans ce dossier selon AS.

L’OM veut faire coup double…

Selon La Provence, Valère Germain est d’accord avec l’OM sur les bases d’un contrat de quatre ans. Le club phocéen doit désormais s’entendre avec Monaco pour racheter sa dernière année de contrat. Le quotidien régional ajoute que les dirigeants de l’OM aimeraient lancer leur mercato en annonçant deux recrues : Germain et probablement Mandanda. Mais les négociations traînent avec Crystal Palace (gourmand) et l’OM travaillerait aussi sur le dossier d’un milieu défensif autre que William Vainqueur et dont le nom n’a pas filtré.

… et avance aussi sur Rami et Bacca

France Football consacre ce mardi un dossier aux joueurs qui pourraient retrouver la Ligue 1 cet été. Courtisé par l’OM, Adil Rami serait « quasiment d’accord » avec les Phocéens sur les conditions salariales. Les négociations auraient débuté entre les dirigeants marseillais et ceux du FC Séville. FF ajoute aussi que l’OM a rencontré les représentants de Carlos Bacca à plusieurs reprises et que le buteur colombien du Milan fait partie des trois-quatre pistes au poste d’avant-centre, dans le cas où Bafétimbi Gomis ne resterait pas à Marseille.