MERCATO- Moussa Sow est de retour à Al Ahi Dubai!

L’international sénégalais, Moussa Sow, est de retour chez ses employeurs des E.A.U, après une saison passée à Fenerbahçe en Turquie. Après une saison remarquable avec le club turc de Fenerbahçe, Moussa Sow a rejoint son club de Shabab Al Ahi Dubai aux Pays-Bas pour un stage de pré-saison. Auteur de 13 buts en 24 apparitions, Sow qui n’a pas pu trouver acheteur, réintègre alors le club émirati où il retrouvera un autre Sénégalais, Makhete Diop.

Pape Alioune Ndiaye à West Ham

West Ham United devrait enregistrer la signature de Pape Alioune Ndiaye d’Osmanlispor selon un site Turc. Selon le site visité par nos confrères de sport221.com, West Ham aurait dépassé dans les négociations toutes les équipes intéressées par l’attaquant international du Sénégal et que le transfert pourrait être achevé lundi. Les Hammers devront toutefois payer au club turc des frais de transfert d’un montant de 8,5 millions £ (6 milliards de Fcfa). Le milieu de terrain de 26 ans a marqué six buts et a fourni deux passes décisives en 26 matches de Super Lig turques pour Osmanlispor, selon WhoScored L’attaquant a également joué huit matchs de l’Europa League la saison dernière, marquant un but. West Ham a fait une saison décevante en 2016-17 et finira par terminer parmi les huit premiers de la Premier League lors de la campagne 2017-18.

Ibrahima Baldé signe à la Sampdoria

Sur les traces de son grand frère, Ibrahima Baldé veut faire une carrière remarquable. Arrivé la saison dernière à la Sampdoria en provenance de la Catalogne où il est né, Ibou Baldé s’est engagé avec le club italien. Cette saison, il a inscrit 7 buts en 18 matchs en Primavera avec la Sampdoria. Actuellement, son souhait est de faire ses preuves en Série A comme Diao Baldé.

Mamadou Coulibaly à l’Udinese

Le club italien a officialisé le recrutement du milieu sénégalais Mamadou Coulibaly (18 ans) en provenance de Pescara. Le joueur est désormais lié à l’Udinese jusqu’en 2022. Coulibaly restera toutefois la saison prochaine à Pescara avant de rejoindre Udine en 2018.

Issa Diop pisté par l’Inter de Milan

Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec les Violets, l’international Espoirs français figurerait apparemment dans les petits papiers des dirigeants intéristes. Selon mercato 365, le protégé de Pascal Dupraz serait ainsi parti pour faire l’objet d’une offensive dès la semaine prochaine, mais il ne s’agirait pas du seul dossier à l’étude en Lombardie.

Alfred Gomis rejoint Spal, promu en Serie A italienne.

Le frère de Lys Gomis a été prêté avec obligation d’achat par Salernitana. Alfred est un jeune gardien de but de 23 ans. Il va rejoindre le dernier champion de la D2 italienne. Le jeune joueur sénégalais va évoluer en Série A italienne cette saison. Il sera surement supervisé par Aliou Cissé pour voir s’il mérite une sélection avec les lions.

Ousseynou Cavin Diagne signe à Cadix

L’international junior Ousseynou Cavin Diagne, de l’AF Darou Salam, a signé lundi un contrat de quatre ans avec le club espagnol de Cadix (Division 2). Diagne, milieu de terrain international, a joué avec les moins de 20 ans du Sénégal la CAN et le Mondial de cette catégorie. Il était dans le viseur de plusieurs clubs français et allemands.