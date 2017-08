Mercato Naples offre 14 milliards F à Diao Baldé

Courtisé par plusieurs grands clubs, Diao Baldé Keita est actuellement dans le viseur de Naples. Le club de Kalidou Koulibaly veut recruter l’international sénégalais de 22 ans. Selon le Corriere dello Sport, Naples a fait une offre de 22 millions d’euros à la Lazio pour Diao. L’Inter de Milan et la Juventus avait entamé des démarches pour son transfert. Ayant enregistré une bonne saison l’année dernière, Diao Baldé Keita est actuellement l’un des joueurs sénégalais les plus convoités par les grands clubs européens.

Moussa Konaté vers la Turquie ?

Moussa Konaté pourrait quitter Sion pour la Turquie. L’attaquant sénégalais est dans le viseur de Galatasaray. Sous contrat avec le FC Sion pour encore une saison, il pourrait découvrir la super lig turc. « Alors que le FC Sion aura besoin de toutes ses forces offensives pour renverser la situation en Ligue Europa, mercredi soir au Stade de Genève face à Suduva (défaite 0-3 à l’aller en Lituanie), il n’est pas certain que Moussa Konaté – entré à la 58e minute seulement dimanche à la Pontaise – soit encore Sédunois dans 48 heures. On prête en effet des touches en Turquie (Galatasaray?) à l’international sénégalais », annonce lematin.

Mayoro Ndoye quitte Strasbourg pour Tours FC.

Il a paraphé un contrat de deux ans. En provenance de Strasbourg, Mayoro Ndoye s’est engagé pour deux saisons. Le milieu sénégalais de 25 ans reste donc en Ligue 2. En Alsace, le joueur a disputé 32 rencontres de National en 2015-2016, participant activement à la remontée du RCS en Ligue 2. Puis, l’an passé, il a pu prendre part à 17 matchs avec les Strasbourgeois. Il s’agit de la sixième recrue tourangelle cet été.

Absence remarquée de Kara Mbodj à Anderlecht

Que se passe-t-il avec le défenseur sénégalais ? Une absence a été remarquée, celle du défenseur sénégalais Kara Mbodj, l’un des Anderlechtois les plus convoités durant ce mercato. Kara, 27 ans, a été annoncé lors de la présentation des joueurs, mais, selon Anderlecht, était absent « en raison d’une maladie ». Le défenseur central n’a pas pris part à la séance de dédicaces. Coïncidence ou non, le manager Herman Van Holsbeeck n’était pas non plus présent lors de la traditionnelle journée porte ouverte. Parmi les 23 joueurs présentés par le Sporting d’Anderlecht à son Fan Day, pas de traces de Kara Mbodj, pourtant indéboulonnable en défense. Les rumeurs de transfert courent de plus belle.

Pape Alioune Ndiaye se rapproche de Galatasaray

Une source proche des Giants d’Istanbul a révélé à Turkish-Football que Galatasaray aurait trouvé un accord avec Osmanlispor et l’international sénégalais. Galatasaray aurait aussi accepté les conditions du joueur d’Osmanlispor. Toutefois, le transfert se concrétisera que si Galatasaray ne parvient pas à faire signer Marouane Fellaini en provenance de Manchester United. Cotoyé par West Ham et Crystal Palace, Pape Alioune Ndiaye pourrait rester en Turquie. Arrivé en 2015 à osmanlispor en provenance de la Norvège, il a enregistré deux bonnes saisons en super lig turc.