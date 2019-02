Mercato raté: Gana a froissé Henrique…

« Je ne l’ai pas eu. Je n’ai jamais trop compris ce qui se passait avec lui. Everton non plus, d’ailleurs… » Invité à commenter son transfert avorté au PSG cet hiver, le milieu de terrain d’Everton, Idrissa Gueye, a chargé le directeur sportif du club de la capitale, Antero Henrique, vendredi dernier dans les colonnes de L’Equipe. Ce mercredi, le quotidien sportif explique que le dirigeant, déjà très fragilisé, a « peu goûté » aux propos de l’international sénégalais qui l’enfoncent un peu plus. De quoi porter préjudice à l’ancien Lillois à l’avenir ? Pas forcément car Henrique n’est pas le seul décideur à Paris. Et puis, plus le temps passe, plus le Portugais semble se rapprocher de la sortie au PSG, si bien qu’il pourrait ne plus être en poste d’ici à l’été prochain…

