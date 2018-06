Mercato – Real Madrid : Gareth Bale au cœur des tensions avec Florentino Pérez ?

Alors que l’agent de Gareth Bale s’est exprimé au sujet de l’avenir de son protégé en signifiant que ce dernier souhaitait jouer davantage la saison prochaine, l’état-major du Real Madrid n’aurait pas apprécié cette sortie.

Mis en concurrence avec Isco par Zinedine Zidane lors de la dernière saison, Gareth Bale n’est pas satisfait de sa situation et l’a fait savoir par le biais de son agent. Lors d’un entretien accordé à Sky Sports, Jonathan Barnett n’a pas hésité à envoyer un message aux allures d’ultimatum aux dirigeants du Real Madrid. « Je pense que nous devons discuter avec le Real Madrid et voir où cela va nous mener. Il (Gareth Bale) veut vivre une meilleure année que celle qu’il a vécu la saison passée. Il veut jouer plus et c’est primordial pour lui. Je pense qu’il est l’un des trois ou quatre meilleurs joueurs au monde. Quelqu’un de ce niveau doit jouer. Ce n’est pas une question d’argent. Il veut gagner le Ballon d’Or et je pense qu’il le peut (…) Il est très heureux ici. Mais nous devons voir. Il doit jouer » a indiqué l’agent de l’international gallois ce mercredi. Un message qui ne serait pas passé dans les travées de Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez agacé ?

L’agent de Gareth Bale commencerait en effet à avoir une mauvaise réputation en interne selon les informations d’El Confidencial. De manière générale, Florentino Pérez s’agacerait des messages prononcés par les agents de joueurs ayant pour objectif de mettre sous pression le club. Le président du Real Madrid commencerait à détourner de plus en plus les appels téléphoniques d’agents afin d’éviter les discussions à ce sujet. Un sentiment que partagerait Julen Lopetegui, le nouvel entraîneur du Real, qui souhaiterait mettre tous les joueurs sur un pied d’égalité afin d’envoyer le meilleur message possible à son groupe pour la reprise. Les relations entre le Real Madrid et Gareth Bale seraient donc loin d’être au beau fixe.