MERCATO : Stéphane Badji à Kayserispor pour une saison Stéphane Badji vient de signer un contrat d’un an avec le club turc Kayserispor.  

Le joueur sénégalais de 27 ans jouera la saison prochaine avec Kayserispor. Il s’est engagé pour une saison avec le club turc. Il lui restait deux ans de contrat avec Anderlecht, mais l’ancien joueur du Casa Sports a décidé de partir. Stéphane évoluera pour la deuxième fois sous les couleurs d’un club turc. Il a fait un passage à Istanbul Basaksehir en 2015-2016.

Adama Mbengue dans le viseur de clubs français et turcs

Trois clubs étrangers, dont deux turcs, ont supervisé Adama Mbengue, l’arrière gauche de Diambars (élite sénégalaise), lors du match Sénégal-Guinée Equatoriale (3-0) du 10 juin dernier, révèle le quotidien sportif français L’Equipe dans son édition de ce mardi. Titularisé sur le flanc gauche de la défense sénégalaise, lors de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019, Mbengue est aussi dans le viseur du SM Caen (élite française), en quête d’un arrière gauche, selon la même publication. Les clubs turcs ayant fait le déplacement de Dakar pour superviser Adama Mbengue sont le Besiktas et Antalyaspor, évoluant tous les deux dans l’élite turque, précise le même journal. Présent dans le groupe de performance du sélectionneur national lors des matchs amicaux de mars dernier, respectivement contre le Nigeria et la Côte d’Ivoire, Adama Mbengue qui a pris part à la CAN des moins de 23 ans, avant d’être rappelé pour les deux matchs de l’équipe nationale A en juin. C’était contre l’Ouganda (0-0) en amical et le Nzalang Nacional (3-0), l’équipe nationale de la Guinée équatoriale, une rencontre qui comptait pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019.