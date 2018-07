Mercato – Visite médicale : Youssouf Sabaly en route pour l’Italie!

Malgré le nouveau démenti du président napolitain Aurelio De Laurentiis qui confirme plutôt la piste vers Santiago Arias du PSV, Youssouf Sabaly est bien en route pour Naples.

« Je pense que pour Arias, qui joue au PSV, nous sommes dans un moment décisif, on négocie, a avoué Aurelio De Laurentiis. En plus, on est sur un autre profil qui joue au même poste, mais ce n’est pas Sabaly. »

Selon le journaliste italien Alfredo Pedullà, une visite médicale pour le latéral sénégalais a été programmée pour ce vendredi . A quoi joue donc le président de Naples dans sa communication ?

Pour rappel Naples et Sabaly ont trouvé un accord depuis la semaine dernière et des discussions sont en cours avec Bordeaux et les agents pour un transfert de l’ordre de 15 millions d’euros.

Avec Wiwsport