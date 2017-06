La mère d’Oulèye Mané demande clémence au chef de l’Etat

La famille d’Oulèye Mané a fait face à la presse aujourd’hui pour demander clémence au Chef de l’Etat qui a été l’objet d’un photomontage par la journaliste. Elle est reconnue coupable et placée sous mandat de dépôt depuis vendredi pour diffusion d’image contraire aux bonnes mœurs.

Face à la presse , Mariètou Diatta, la mère d’Oulèye Mané, complètement inquiète pour le sort de sa jeune fille, a déclaré : « Oulèye a eu tort. Je demande la clémence au Président. Je présente mes excuses au nom de toute la famille. Ils ont commis une erreur et je suis certaine qu’ils ne referont plus jamais la même erreur. Je ne compte que sur lui pour nous soutenir. Je vis depuis 9 ans en Casamance et c’est elle-même qui veille sur ses frères ». S’exprimant sur un ton désespéré et les larmes aux yeux, elle invite la première dame : « J’invite Marième Faye à s’impliquer dans ce dossier pour venir en aide à Oulèye. On n’a pas les moyens de prendre un avocat. Ce qui m’inquiète, c’est qu’on ne sait pas quand est-ce qu’elle sera face au juge pour son procès. Je n’ai pas les moyens de prendre un avocat pour sortir ma fille et ses coprévenus de cette situation ».

Mme Diatta fait part que sa fille est respectueuse, sociable et a le sens du partage et du devoir. Avant de préciser : « c’est une erreur de jeunesse qui a mal tourné pour elle. Et je le regrette ».

Safiyatou Diouf