Une mère infanticide témoigne : «Pour moi, ce n’était pas un enfant»

Témoignage. Une mère infanticide a été condamnée mardi par la justice à Grenoble. Fait rare, elle a accepté de revenir sur cet acte terrible et tenté de comprendre son déni de grossesse.

Laëtitia Fabaron, 32 ans, est une mère infanticide. Le 14 mai 2012, à Moirans (Isère), elle a étranglé son nouveau-né avec les anses du sac-poubelle où elle l’avait placé. Puis elle a conservé le cadavre pendant presque un an dans un congélateur. Le nouveau compagnon de Laëtitia a découvert le corps le 21 avril 2013.

En ce début de semaine, la jeune femme a été jugée par la cour d’assises de l’Isère devant laquelle elle comparaissait libre. L’avocate générale avait requis une peine ferme de cinq ans de réclusion criminelle contre cette mère qui a effectué deux mois de détention provisoire. Les jurés l’ont finalement condamnée à cinq ans de prison dont trois assortis du sursis. Elle a été reconduite en prison à l’issue du procès. Avant que le verdict ne soit rendu, Laëtitia Fabaron avait accepté de se confier.

Pourquoi parlez-vous aujourd’hui, Laëtitia ?

Laëtitia Fabaron. Avant de vivre ça, je me disais que ces femmes qui tuaient leurs enfants étaient des monstres, qu’elles étaient folles. Et qu’elles méritaient la prison. Et aujourd’hui, je me retrouve dans leur situation. Si je parle, c’est aussi pour dire ce qu’est le déni de grossesse. Mais c’est très, très dur de faire comprendre ma souffrance. Car beaucoup de gens ne comprennent pas.

Comment est arrivé ce drame ?

Je ne savais pas que j’étais enceinte. J’ai été réveillée par de terribles maux de ventre. Et ce jour-là, dans ma salle de bains, ce que j’ai vécu, c’était un cauchemar. Je perdais beaucoup de sang. Je me suis allongée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C’était la panique. Je n’étais plus moi. J’avais peur. Le bébé est sorti. J’ai coupé le cordon ombilical avec des ciseaux. Et je l’ai mis sur mon lit.

Pourquoi l’avoir étranglé ?

Le bébé criait, pleurait. Je ne voulais pas que mes deux autres enfants, âgés de 2 et 7 ans, découvrent ce qui m’était arrivé. Ils dormaient. Alors je n’ai pas réfléchi. Je voulais juste que le bébé se taise. Je m’en veux encore et je m’en voudrai toujours. J’étais seule, dans la panique, la douleur, la peur. Pour moi, je n’avais pas porté ce bébé pendant neuf mois. Pour moi, ce n’était pas un enfant.

Et ensuite, vous avez placé votre bébé dans le congélateur…

Maintenant, après des années de thérapie, je peux dire que c’était pour le garder près de moi, pour ne pas m’en séparer. Mais à ce moment-là, tout ça, je ne le savais pas. Ce n’est qu’un an plus tard, en garde à vue à la gendarmerie, que j’ai compris que j’avais commis l’irréparable.

Cet enfant, vous l’avez finalement reconnu ?

Oui, à ma sortie de détention, j’ai désiré le reconnaître. Je l’ai appelé Liam. J’ai voulu qu’il ait des funérailles. Et une sépulture, pour qu’il soit en paix. Et que l’on puisse venir se recueillir. (Elle éclate alors en sanglots.) Je suis un monstre. Même moi, je n’accepterai jamais ce que j’ai fait.

Avez-vous peur de retourner en prison ?

Je redoute surtout la prison pour mes enfants. J’en ai eu un troisième. Ils sont innocents dans cette affaire. Et ils ont besoin de leur maman. Malgré ce qui s’est passé, je pense que je suis une bonne maman. Cela fait quatre ans que je me reconstruis, quatre ans que j’ai tout fait pour mes enfants. Pour qu’ils ne souffrent pas. Et je ne veux pas aller en prison, pour eux.