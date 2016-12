MESSAGE DE NOEL L’Eglise prêche la non-violence

0

L’Eglise a lancé l’invite à ses fidèles. Dans sa messe du 25 décembre 2016, ces derniers ont été priés de s’abstenir de tout ce qui a trait à la violence.

L’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a adressé son message de Noël aux fidèles chrétiens. Selon Mgr Benjamin Ndiaye, la fête de Noël arrive dans un Sénégal qui a été confronté, ces derniers temps, à de graves scènes de violences inquiétantes, notamment les agressions et meurtres. Il s’y ajoute les accidents mortels de la route qui endeuillent des familles et handicapent la vie des victimes de plus en plus nombreuses. L’évêque n’a pas non plus oublié les violences faites aux femmes, aux mineurs, aux enfants, ainsi que les multiples comportements déviants, relayés régulièrement par la presse locale. C’est à croire que notre société est malade de son manque de repères éthiques et moraux, de sa précipitation et de son impatience, de son déficit de conscience citoyenne, de son indiscipline caractérisé, de l’appât du gain et de ses tendances de plus en plus matérialistes et consuméristes, a-t-il déploré. Ainsi invite-t-il les fidèles chrétiens à s’éloigner de la violence. Cette posture de l’Eglise, demandant aux chrétiens de privilégier la paix au détriment de tout ce qui est source de violence, est surtout à rechercher dans le contexte actuel marqué par une série de meurtres aussi bien à Dakar que sur l’ensemble du territoire national.

Yawuz Selim : Mgr invite l’Etat à ne pas sacrifier les élèves

La menace qui plane sur la chaîne des écoles Yawuz Selim inquiète Monseigneur Benjamin Ndiaye. En effet, lors de son message de Noël, l’archevêque de Dakar a évoqué la question et a exhorté les autorités à prendre en compte l’intérêt des élèves. ‘’J’avais un souci que je voulais transmettre. Je me soucie actuellement sur ce qui se passe à propos des écoles Yawuz Selim. Il y a des manifestations qui se passent, et j’ai moi-même été interpellé. Il y a des problèmes juridiques, j’ai écouté un expert à la télévision parler de ces problèmes juridiques », a-t-il souligné à propos de la crise qui frappe les écoles Yawuz Selim. Poursuivant, le religieux déclare : «Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la crise qui secoue Yawuz Selim, mais je veux dire en tout cas, qu’il ne faut pas que les enfants soient sacrifiés à l’autel de raisons qu’on ne connaîtrait pas». Et l’archevêque de lancer un message de soutien aux principaux concernés : «Je voudrai en tout cas manifester toute ma solidarité aux parent d’élèves, aux élèves, aux enseignants qui aujourd’hui s’inquiètent à travers le pays pour ce qui risque d’arriver à la chaîne des écoles Yawuz Selim si simplement on devait les fermer ou les faire passer à d’autres, alors que le droit doit être respecté en tout.

Khady T. THIAM