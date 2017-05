Le message de Sadio Mané après avoir reçu son trophée « Talent d’Or »

L’émission « Talents d’Afrique » a décerné à l’international sénégalais et attaquant de Liverpool, Sadio Mané, le trophée « Talent d’Or », qui récompense le meilleur footballeur africain de la saison. Très touché par cette distinction, le Lion a adressé un message de remerciement à tous ces fans et amis via les réseaux sociaux.

« Ma saison vient d’être bouclée par une couronne: Talent d’Or de l’émission Talents d’Afrique de CANAL+ Sports. J’ai conscience que je ne pouvais pas y arriver sans votre soutien et autres prières. Encore und fois MERCI du fond du coeur! »

Footempo.com