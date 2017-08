« Cette photo n’a pas besoin de légende parce qu’au­cun mot ne peut te décrire », signe Juan Arbe­laez à l’in­ten­tion de sa chérie Laury Thil­le­man, Miss France 2011. L’ex-candi­dat de Top Chefposte ce vendredi 18 août un cliché de son amou­reuse, assise en tailleur sur les rochers au bord d’une mer bleu turquoise à l’Île Maurice. Une occa­sion parfaite pour lui décla­rer sa flamme dans un élan de roman­tis­me… une flamme incan­des­cente depuis leur rencontre fin 2015, sur le plateau de Demain je m’y mets (Euro­sport).

Depuis l’of­fi­cia­li­sa­tion de leur rela­tion en mai 2016, Laury Thil­le­man et Juan Arbe­laez, très actifs sur les réseaux sociaux, publient régu­liè­re­ment des souve­nirs de leurs moments à deux, autour du sport ou de la cuisine, leurs passions communes. Malgré leurs emplois du temps ultra char­gés, ils semblent avoir trouvé le parfait équi­libre.

Lorsque la belle spor­tive nous avait décrit leur rencontre, elle avait insisté sur la compli­cité qu’il les avait tout de suite unis. « On a immé­dia­te­ment connecté sur cet aspect sport bien-être et dépas­se­ment de soi », témoi­gnait-elle en octobre 2016. Des mois ont passé depuis ce jour, mais Juan Arbe­laez est visi­ble­ment toujours aussi fou de sa chérie et ne perd pas une occa­sion pour le lui prou­ver.