Mesure de performance des collectivités territoriales- Un outil pour renforcer la bonne gouvernance

Le Programme national de développement local (PNDL), en partenariat avec la Direction des Collectivités locales et la Direction de la Bonne gouvernance, a organisé ce jeudi 3 août 2017 à Dakar, une rencontre de validation du rapport national sur la mesure de performance des collectivités territoriales.

« La recherche de la performance devient plus que jamais un impératif pour asseoir un développement durable », a déclaré Etienne Turpin, Secrétaire général du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire. Il s’exprimait hier à Dakar lors d’une rencontre de validation du rapport national sur la mesure de performance des collectivités territoriales. Pour lui, ce constat se traduit aussi sur le plan national où la mise en œuvre de politiques publiques majeures, en l’occurrence le plan Sénégal émergence et l’acte 3 de la décentralisation qui sont guidés par la performance. A cette occasion, il a soutenu que dans une telle situation, la performance des acteurs est devenue un impératif majeur dans la gestion des collectivités territoriales. « Nos collectivités territoriales ont capitalisé beaucoup d’expériences, mais des faiblesses demeurent. C’est là où nous mesurons toute la pertinence de cet exercice qui vient apporter des éléments de réponse, en identifiant les besoins, en renforcement de capacités afin de mieux cibler, de manière efficiente, les ajustements nécessaires », a-t-il souligné. Quant à Cheikh Fall Mbaye, de la Direction de la Bonne gouvernance, cette approche répond à l’option d’instauration d’une culture de reddition des comptes, de participation citoyenne, de transparence et d’efficience. A l’en croire, ceux-ci sont des principes contenues dans la stratégie nationales de la promotion de la bonne gouvernance. D’après Samba Barry, représentant des partenaires techniques et financiers (PTF), la mesure de performance des collectivités territoriales est un excellent support qui vient renforcer le dispositif d’amélioration de la gouvernance locale. « Avec cet instrument de mesure, les PTF pourront prendre des décisions pour faire des choix de financements qui reposent sur une bonne analyse de la situation des capacités des besoins », a-t-il expliqué. Et M. Barry de conclure : « cet outil peut également faciliter la stratégie d’harmonisation et d’alignement de nos programmes sur les procédures politiques nationales de développement ».

Selon une note du PNDL, le système de mesure de performance des collectivités territoriales va permettre d’identifier les forces et les faiblesses de la gouvernance des collectivités territoriales et de pouvoir prendre des décisions allant dans le sens d’améliorer leurs performances et de renforcer la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales. Ainsi les collectivités territoriales devront disposer d’un système de mesure de leurs performances hautement appréciables avec les indicateurs appropriés afin d’inscrire leurs actions dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. Mais l’équation demeure.

Zachari BADJI