Les mesures de l’Etat autour du retour de Wade :

Les services compétents de l’État ont mis en place un important dispositif sécuritaire pour contenir, voire étouffer, la caravane de Me Wade et ses troupes. C’est ainsi que, nous apprend Source A, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, compte doter Wade d’un motard et d’un véhicule d’escorte pour l’empêcher d’utiliser un gyrophare et de parader dans les rues.

Ne voulant rien laisser au hasard, le pouvoir interdit tout attroupement de plus de 5 personnes sur la voie publique. Il sera aussi mis en place, à partir de Diamniadio, un dispositif sur roues assuré par les Légions de gendarmerie de Dakar et Thiès qui seront appuyées par le Gmi et le Gign. Des mesures qui, selon Source A, vont à l’encontre du désir des proches de Wade.