DES MESURES D’URGENCE NÉCESSAIRES POUR CRÉER SUFFISAMMENT D’EMPLOIS (RAPPORT)

Les économies africaines doivent adopter d’urgence des mesures pour remédier à la stagnation de la compétitivité, sous peine de ne pas être en mesure de créer suffisamment d’emplois pour le nombre de jeunes qui vont entrer sur le marché du travail, avertit l’Africa Competitiveness Report.

Selon un communiqué parvenu à l’APS, ce rapport publié tous les deux ans prône une modification rapide des politiques actuelles. Il estime en effet qu’en l’état, ces politiques ’’permettront de créer tout au plus, 100 millions de nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin’’.

L’édition 2017 de ce rapport est le fruit de la collaboration du Forum économique mondial, de la Banque africaine de développement et du Groupe de la Banque mondiale.

Elle ’’se penche sur les enjeux de l’évolution démographique de l’Afrique, en mettant en évidence les mesures qu’il importe de prendre en priorité pour y faire face’’. ’’Elle pointe notamment la nécessité d’entreprendre des réformes pour améliorer la qualité des institutions, les infrastructures et les compétences, et pour promouvoir l’adoption de nouvelles technologies’’.

Les auteurs du rapport estiment aussi que ’’la construction de logements et l’amélioration de l’aménagement urbain offrent aussi des possibilités de stimuler la compétitivité à court terme’’.

Ils pensent que « la capacité des économies africaines à créer suffisamment d’emplois pour une population jeune, et, de plus en plus nombreuse, passe par la mise en œuvre urgente et fructueuse de réformes qui permettront d’accroître la productivité’’.

D’après le communiqué, le rapport, qui couvre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, paraît dans une conjoncture marquée par le ralentissement de la croissance économique dans la plupart des pays de la région après une dizaine d’années d’expansion soutenue.

« Les défis que doivent relever les dirigeants africains sont aggravés par une croissance démographique rapide, qui devrait se traduire par l’arrivée de 450 millions de personnes supplémentaires sur le marché du travail au cours des 20 prochaines années. Or, selon le rapport, les politiques actuelles ne permettront de créer que 100 millions d’emplois au cours de cette période ».

L’Afrique a une population jeune et dynamique qui pourra toutefois relancer l’économie de la région si des réformes ciblées à court et à long terme sont prises dans des domaines essentiels, souligne le rapport, en présentant les domaines d’intervention prioritaires pour l’amélioration de la compétitivité.

Aps