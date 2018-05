Mesut Özil et Ilkay Gündogan fustigés pour avoir posé avec Erdogan

Mesut Özil et Ilkay Gündogan, internationaux allemands d’origine turque, ont posé avec le président Recep Tayyip Erdogan dans le cadre de sa campagne électorale. Des photos qui suscitent la polémique.

Lors d’une rencontre dimanche avec le chef de l’Etat turc, Mesut Özil et Ilkay Gündogan lui ont remis des maillots dédicacés de leurs équipes respectives (Arsenal et Manchester City). Les photos de la rencontre ont été utilisées sur les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne électorale, et n’ont pas manqué de faire réagir la Fédération allemande de football.

«La DFB respecte évidemment la situation particulière de nos joueurs issus de l’immigration, a lancé le président de Reinhard Grindel sur le site de la Fédération, mais le football et la DFB défendent des valeurs qui ne sont pas complètement prises en compte par M. Erdogan. C’est pourquoi il n’est pas bon que nos joueurs internationaux se laissent manipuler pour sa campagne électorale.»

Bierhoff a condamné leur geste

Alors que le sélectionneur allemand Joachim Löw doit annoncer mardi sa liste provisoire des sélectionnés pour le Mondial 2018, dont les deux hommes devraient faire partie, le manager Oliver Bierhoff a condamné leur geste tout en essayant de le minimiser: «Je n’ai aucun doute sur la volonté de Mesut et Ilkay de vouloir jouer pour l’équipe d’Allemagne et de s’identifier à nos valeurs. Ni l’un ni l’autre n’était conscient de la valeur symbolique de cette photo, mais nous estimons que ce n’est pas bien.»