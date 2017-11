Métiers du pétrole et du gaz 260 millions pour l’encadrement de 2000 demandeurs d’emploi

Le Ministre de la Formation professionnelle de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla, a procédé hier, au lancement des formations portant sur les métiers du pétrole et du gaz. Selon le Ministre, cette formation s’adresse à 2000 demandeurs d’emploi et travailleurs, pour un budget de plus de 260 millions de francs Cfa.

« Dans la première phase, il s’agit de former 2000 demandeurs d’emploi et travailleurs dans le cadre de métiers correspondant aux besoins de compagnies actives dans la distribution de produits pétroliers et gazeux tels que le pompiste, le préservateur, le gérant de dépôt de gaz et l’agent de sécurité du site pétrolier », a déclaré Mamadou Talla, Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat. Il ajoute qu’un budget de plus de 260 millions sera consacré à ce programme. Selon lui, l’exploitation de ces ressources va nécessairement entrainer une transformation structurelle de notre économie, permettant aux entreprises du secteur de recruter massivement les jeunes. « Notre pays, dans quelques années, va produire du pétrole et du gaz avec la découverte récente d’importants gisements. A cet égard, la formation professionnelle et technique devra relever le défi de la main d’œuvre qualifiée correspondant aux besoins du secteur », a-t-il fait savoir. Ainsi, M. Talla de noter que parmi les jeunes qui seront formés, plusieurs ont été proposés par leur entreprise elle-même, avec comme objectif de permettre à leurs employés l’obtention d’un titre professionnel leur permettant de promouvoir leur carrière.

Cependant, le Ministre a rappelé qu’en 2016, 160 demandeurs d’emploi ont été formés dans le domaine de la passation de marché. Sur les 151 présents lors de la certification, 80 ont été déclaré admis, soit un taux de 53% de réussite. Et 60% de ces bénéficiaires ont pu s’insérer dans le marché du travail dès les premiers mois suivant leur formation. Le résultat montre qu’il s’agit d’un créneau porteur d’emploi pour les jeunes. C’est pourquoi on a élargi la formation. Cette année, 629 jeunes seront formés sur tout le territoire national pour un coup global de 53 millions. « Ces programmes permettent aux demandeurs d’emploi de se former selon les normes, mais aussi offrent aux entreprises la possibilité de trouver des compétences aptes à la compétitivité », a-t-il dit. Sékourou Diayité, vice-président de l’Association sénégalaise des pétroliers, de son coté, de noter que cette formation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat du Sénégal et les professionnels du pétrole. C’est important quand on sait qu’aujourd’hui, on dénombre 734 stations-services au Sénégal et les besoins sont encore importants. « Il y a des perspectives de développement des entreprises, il y a des projets en cours et il y a la perspective de la production pétrolière de notre pays. Tout cela justifie le fait qu’on doit anticiper sur les besoins », dira-t-il.

Khady Thiam COLY