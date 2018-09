Metz: L’autre capitale du Sénégal

La réussite messine de ce début de saison, portée par le duo Diallo-Niane, rappelle les forts liens noués entre le FC Metz et le Sénégal, à travers l’Académie Génération Foot.

Les talents africains se sont traditionnellement toujours beaucoup épanouis en Moselle. Et le FC Metz en profite d’ailleurs pleinement en ce début de saison, avec principalement l’efficacité de l’actuel meilleur buteur de Domino’s Ligue 2, le Sénégalais Habib Diallo (8 buts), bien secondé par son compatriote Ibrahima Niane (4 buts). De quoi perpétuer la tradition messine de faire éclore les pépites d’Afrique, et notamment celles du Sénégal. Cette saison, au duo offensif viennent s’ajouter les révélations Victorien Angban (CIV) et Mamadou Fofana (Mali), ou encore les déjà confirmés John Boye (Ghana), Opa Nguette (Sénégal) Stoppila Sunzu (Zambie), tous internationaux africains.

Mané, Cissé, Sakho et Sarr, premières pépites sénégalaises

Et si par le passé les Rigobert Song et Patrick Mboma (Cameroun), Anthony Baffoe (Ghana), Emmanuel Adebayor (Togo) ou encore dernièrement Cheick Diabaté (Mali) ont brillamment défendu les couleurs messines, le Sénégal demeure le principal pourvoyeur de talents au FC Metz. Et cela en grande partie grâce au partenariat noué avec l’Académie Génération Foot depuis 2003, qui permet au club mosellan d’en intégrer les meilleurs éléments. Et à en voir la liste des joueurs amenés à rejoindre le FC Metz, le talent n’y manque pas. En effet, Sadio Mané, Papiss Cissé, Diafra Sakho et encore Ismaïla Sarr en 2016, sont tous issus du centre situé à une quarantaine de kilomètres de Dakar. Et si la star du moment de Liverpool a eu besoin de temps pour percer, à cause d’une blessure (pubalgie) à son arrivée dans l’Est de la France, les autres pépites ont toutes rapidement pris leurs marques, à l’image de Sarr, révélation de la fin de saison de Ligue 1 Conforama en 2016/17 (4 buts en 8 matchs), avec une impression visuelle étonnante.

Une tradition initiée par le légendaire Jules Bocandé, décédé en 2012, arrivé en France par la Lorraine en 1984 et qu’il quittera deux ans plus tard auréolé d’un titre de meilleur buteur du Championnat de France. Vingt ans séparent le passage de Bocandé et l’arrivée d’Habib Diallo au FC Metz : un historique fourni qui fait du FC Metz la capitale du Sénégal sur le Vieux Continent. Si bien qu’aujourd’hui, les aînés sont devenus des exemples pour la nouvelle génération.

Habib Diallo au top avec Metz !

Cette saison en Domino’s Ligue 2, trois joueurs formés au bord du Lac Rose font partie de l’effectif messin et contribuent à la réussite du club (6 victoires en 6 journées). D’abord le très attendu Habib Diallo de retour de prêt à Brest. « Chez nous, je lui disais tous les jours : s’il te plaît, exploite ton talent ! », confiait Jean-Marc Furlan, coach brestois, en début de saison. Une consigne clairement appliquée. Car l’attaquant est étincelant avec 1 but inscrit toutes les 52 minutes et pointe largement aux commandes du classement des buteurs. Une entame parfaite qui laisse penser que cet attaquant est déjà en train de « franchir le cap » souhaité en juillet par son nouveau coach Frédéric Antonetti et confirme par ailleurs sa bonne saison passée en Bretagne (9 buts avec le SB29). De quoi aussi effacer sa frustration passée au sein du club lorrain, où il avait pourtant frappé très fort à ces débuts en 2016 avec quatre doublés en neuf rencontres consécutives en Domino’s Ligue 2.

Ensuite, il y a Ibrahima Niane (19 ans) qui a déjà des références avec un titre de meilleur buteur du championnat sénégalais (2017). Ce dernier fait preuve d’une efficacité comparable (1 but toutes les 54 minutes), confirmant ainsi son aptitude à conclure les actions. Son association avec le top buteur du championnat pèse pour 80% des réalisations messines. En ouverture de championnat, il avait d’ailleurs suppléé son aîné, qui retrouvait son ancien club (Brest) pas spécialement enchanté de le trouver sur sa route : « J’aurais évidemment préféré qu’il soit avec nous », avait lancé Jean-Marc Furlan avant la rencontre.

Enfin, Albie Jallow (19 ans) est le troisième homme de l’Académie et lui aussi était courtisé avant de rejoindre la Lorraine. « Il est à l’aise balle au pied, c’est beau à voir jouer. L’un de ses points forts reste sa vision du jeu », disait de lui à son arrivée au club Olivier Perrin, ancien directeur de l’Académie devenu patron de la formation au FC Metz. Encore peu utilisé depuis un an, l’international vient d’ouvrir son compteur but en Coupe de la Ligue à Lens. Le premier d’une longue série ? Peut-être, en tous les cas, ce ne serait pas le premier parmi les pépites venues de Génération Foot.

