MEURTRE AUX PARCELLES ASSAINIES   Bamba Fall poignarde mortellement Tamsir Thiam

Agé de 18 ans, le sieur Tamsir Thiam a été mortellement poignardé, hier, à l’unité 6 (parcelles assainies) au cours d’une bagarre. En effet, il s’agit, selon des témoignages recueillis sur place, d’un règlement de compte qui a mal tourné entre les membres d’un même gang. Des personnes ont été interpellées par la police aux fins d’enquête.

Les faits : Les éléments du commissariat des Parcelles assainies ont été informés, hier, en début d’après-midi, d’un meurtre à l’Unité 6. Un transport sur les lieux a permis aux limiers de découvrir le corps sans vie de Tamsir Thiam qui baignait dans une mare de sang. Des personnes, notamment le boutiquer I. Bâ, ont été arrêtées par les policiers aux fins d’enquête. S’agissant des faits, des témoins oculaires ont indiqué qu’il s’agit d’un règlement de compte entre délinquants d’un même gang. Ces derniers se disputaient suite à un téléphone portable qu’ils auraient dérobé. C’est sur ces entrefaites qu’une bagarre a opposé Tamsir Thiam à Bamba Fall et au cours de laquelle le dernier nommé a assené un coup de couteau mortel à son adversaire. Pris de panique, le meurtrier s’est fondu dans la nature malgré le fait que les habitants dudit quartier se soient lancés à sa poursuite, en vain. Des témoignages recueillis sur place ont effectivement confirmé qu’il s’agit d’un règlement de compte entre un groupe de malfaiteurs et qui a mal tourné.

A en croire H. F, témoin de la scène, ces mêmes personnes s’étaient présentées, avant-hier, sur les lieux avant qu’une bagarre n’éclate entre elles. Séparés de justesse par les passants, ils se sont encore donné rendez-vous, hier dimanche, aux environs de 11h30, pour régler leur problème. Ainsi y a-t-il eu un échange de propos aigres-doux entre eux. C’est sur ces entrefaites que Bamba Falla a sorti de sa poche un couteau avant de poignarder mortellement son protagoniste.

Après le coup fatal, Tamsir a couru quelques mètres, est tombé avant de rendre l’âme. Alertée, la police des Parcelles assainies est arrivée dare-dare sur les lieux et a interpellé quatre jeunes dont un boutiquer pour une enquête. Par ailleurs, la victime avait par devers lui des cornets de chanvre indien qu’il avait dissimulés dans ses poches. Cette drogue a été découverte par les pandores qui fouillaient la victime aux fins d’identification. Il faut dire que la victime avait été déférée auparavant par la police pour détention et usage de chanvre indien, détention de faux billets de banque et agression.

Khady Thiam COLY