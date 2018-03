Meurtre de deux enfants à Touba et Dakar- Niokhobaye Baye Diouf invite les parents à plus de vigilance

Deux enfants de 8 ans retrouvés égorgés, ce weekend, à Mbao et à Touba. C’est sans doute dans cette perspective que le Directeur de la protection des droits de l’enfant, Niokhobaye Diouf, a déroulé un vaste programme de sensibilisation et d’éducation sur la prise en charge des enfants.

Pour pousser les parents à être plus vigilants, le Directeur de la protection des droits de l’enfant, Niokhobaye Diouf, a déroulé un vaste programme de sensibilisation et d’éducation. Selon lui, les parents doivent être plus vigilants. «Nous avons entrepris un vaste programme de sensibilisation pour éduquer les parents sur la prise en charge de leurs enfants », a-t-il.

Selon lui, les parents doivent davantage s’occuper et veiller à la sécurité des enfants, avant même l’Etat et avant même la communauté. « Nous avons constaté qu’aujourd’hui, il y a des parents qui sont très négligents. Quand leurs enfants quittent le matin la maison, ils ne s’en occupent pas. Et c’est seulement à l’heure du repas qu’ils se rendent compte que leurs enfants ne sont pas à la maison. C’est le devoir de chaque parent de veiller à la sécurité de ses enfants», a-t-il lancé comme appel. Et précise que ce programme, une politique nationale qui est basée sur une vision politique préventive de toutes les formes d’exploitation et de maltraitance des enfants, a été mis en œuvre.

Par ailleurs, le maire de la commune de Mbao, Abdoulaye Pouye, s’est indigné de la situation actuelle de sa localité. «Une commune de 20 km2 qui n’a ni police ni gendarmerie, c’est grave. Les populations de Mbao en ont marre à la situation criminelle. Chaque jour, on tue nos enfants», a déclaré le maire.

Pour mémoire, la population sénégalaise a vécu l’horreur ce week-end, avec la découverte de deux corps sans vie d’enfants de 7 ans qui ont été retrouvés égorgés à Mbao et à Touba. Il s’agit en effet de Serigne Fallou Ba, retrouvé égorgé à Touba, et d’Aminata Doumbouya, âgée de 7 ans et en classe de CP, qui, a été assassinée après avoir été violée par son bourreau et mise dans un sac de 50 kg à l’intérieur une maison abandonné, alors qu’elle se rendait à la boutique juste à côté de la maison familiale pour acheter du lait et du café pour son père.

Khady Thiam COLY