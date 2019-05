Meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye: Pikine réclame l’arrestation des commanditaires

Plus de deux ans après la mort de la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Fatoumata Mactar Ndiaye, égorgée au mois de novembre 2016 par son chauffeur Samba Sow, les commanditaires de ce meurtre courent toujours. Rewmi Quotidien est allé à la rencontre des habitants de Pikine et proches de parents de la victime. Ils s’impatient et réclament justice.

Les amis et parents de la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Fatoumata Mactar Ndiaye, égorgée au mois de novembre 2016 par son chauffeur Samba Sow, réclament toujours justice. En effet, deux ans et demi après le meurtre, les commanditaires courent toujours. La famille continue de réclamer justice, même si le présumé meurtrier Samba Sow croupit en prison.

Très affectée par le décès tragique de sa tante, la nièce de la victime dénonce les lenteurs du dossier avant d’interpeller les autorités judiciaires. «Cette affaire ne doit pas être classée sans suite, bien que l’auteur présumé a été arrêté. L’enquête doit être mieux approfondie pour démasquer les commanditaires, mais aussi pour édifier les Sénégalais sur la mort atroce de Fatoumata Mactar Ndiaye », martèle-t-elle, la voix tremblotante

L’imam du quartier témoigne : « La victime était une femme de référence, battante, digne et qui entretenait de bonnes relations avec ses voisins. Elle ne ratait pas les 5 prières de l’Islam. Sa mort est une perte pour tout le Sénégal. C’est une affaire qui doit être prise en main par le Président de la République car Fatoumata Macta Ndiaye, tuée sans raison, représentait une institution. Voilà trois ans que personne ne connait les véritables causes de sa mort à Pikine où elle militait avec ses sœurs de même parti ».

Trouvé dans un garage mécanique, le jeune Tayirou déplore le mutisme des autorités sur cette affaire qu’il qualifie de « meurtre du siècle ». Selon lui, « les services de sécurité manquent de volonté pour tirer cette affaire au clair. Si la victime était une proche de la famille du Président de la République, la justice aurait fait son travail depuis lors car le présumé meurtrier avait indiqué, dans une lettre, les noms des commanditaires. Mais l’enquête n’a pas été orientée dans ce sens. Les parents ne savent toujours rien de cette affaire. Nous demandons que la justice fasse son travail».

Et un responsable de l’Apr à Pikine révèle: « Si le meurtrier Samba Sow parle, les commanditaires vont tomber. Il y a des responsables politiques qui voulaient la débarquer du poste de responsable des femmes de l’Apr dans le département. À l’époque, une fronde avait été créée par certaines de ses sœurs de parti pour la déstabiliser et lui retirer son poste. Les autorités savent de quoi je parle».

Pour un maire de la commune, « la justice doit être faite sur la mort de Fatoumata Mactar Ndiaye avant que le régime actuel ne quitte le pouvoir. » « C’est juste pour donner un exemple à la génération à venir, notamment ceux qui vont diriger le Sénégal de demain. Dans notre pays, on tue les personnes comme des mouches. »

A noter que depuis son assassinat, ses proches, ses parents, ses camarades de parti et ses voisins organisent chaque année des cérémonies de récital du Coran pour le repos de son âme. Il faut aussi signaler que le principal accusé de ce crime atroce est renvoyé devant la Chambre criminelle par le juge du dixième cabinet. S’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il risque la perpétuité.

Sada Mbodj