Meurtre de l’apprenti-chauffeur : Les gardes forestiers arrêtés

Du nouveau dans l’’affaire du meurtre du jeune trafiquant de bois Mbacké Fall, tué par balle, lors d’une course poursuite avec des gardes forestiers. Selon L’Observateur, les mis en cause on été arrêtés par la gendarmerie de Dahra Djoloff. Les gardes forestiers ont été entendus hier durant toute la journée par les gendarmes enquêteurs pour tirer cette affaire au clair. A rappeler que Mbacké Fall, apprenti-chauffeur a succombé à ses blessures après avoir reçu une balle tirée par l’un des gardes forestiers de la sous Brigade des eaux et forêts de la Commune de Déali dans le Djoloff. Il a été atteint au niveau du postérieur droit.