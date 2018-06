Meurtre de Medinatoul Salam: Le dossier Béthio Thioune introuvable !

Après le débat de compétence de juridiction qui s’est posé entre Mbour et Thiès dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, un autre problème alimente refait surface. Le dossier pour lequel Béthio Thioune est poursuivi pour complicité est introuvable. Selon un des avocats constitués dans cette affaire, plusieurs avocats ignorent où se trouve le dossier. Selon la source du journal, le dossier valserait entre le ministère de la justice, le cabinet du Doyen des juges d’instruction de Dakar et Thiès à Thiès. Ce n’est pax tout. La même source a relevé d’autres couacs qui pourraient être liés au lieu de jugement de l’affaire Cheikh Béthio Thioune. « Si le dossier doit être jugé à Mbour, la question des honoraires va se poser. Il sera très difficile pour les clients de prendre en charge les déplacements et frais d’hôtels des avocats car il est très probable que le procès dure plusieurs jours »