Meurtre d’une jeune fille : l’accusé prétend être le roi des «djinns»

Le 21 décembre 2012, Samba Diallo avait aperçu à hauteur du carrefour de l’entrée de Pikine la jeune fillette âgée de 14 ans, une déficiente mentale. Il l’interpelle pour quémander 50 francs afin d’acheter une tasse de café. En réponse, la fillette lui fait comprendre qu’elle n’a pas d’argent. Non content de la réponse, il sort un couteau et assène des coups à la victime avant de fuir. Acheminée à l’hôpital Aristide Le Dantec, elle a succombé à ses blessures en cours de route. Les éléments de la brigade de recherche ont été informés et se sont rendus sur les lieux du crime. L’un des témoins, Ismaïla Lo a décliné l’identité de la victime comme Kiné Fall et affirme que c’est un malade mental nommé Vieux qui l’a poignardée. C’est sur ces entrefaites que le mis en cause a été arrêté. Entendu, l’accusé Samba Diallo a nié les faits qui lui sont reprochés.

Vivant dans la rue depuis plus de sept ans, il a déclaré que les méchantes personnes le traitent de fou. «Je ne suis pas un fou mais je suis plutôt le roi des djinns. Je suis dieu et je n’ai peur de rien», a t-il dit pour confirmer sans le vouloir sa démence. «J’ai vu des enfants qui me taxaient de fou avant de m’attaquer. J’ai riposté car ils étaient conduits par Dave qui fait partie d’une famille de Sorciers vivant à Dakar. Cette famille m’a blessé il y’a de cela une dizaine d’année auparavant à la main. C’est lui aussi qui m’a piqué avec un couteau de la taille d’une aiguille trois fois à la cuisse gauche. C’est pourquoi, je me suis battu avec lui avant de lui donner un coup. Pis, je ne sais pas si c’est une fille ou Dave que j’ai poignardé», a ajouté l’accusé. Toutefois, l’oncle de la victime Ibrahima a soutenu que la fillette ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales et fuguait de manières récurrentes. Le Parquet quant à lui, a requis 20 ans de travaux forcés. Le maître des poursuites révèle que l’accusé avait été acheminé à l’Hôpital psychiatrique de « Dalal xeel », mais les conclusions du médecin ont conclu que ce dernier au moment des faits était dans un état second car, il consommait de l’alcool et du cannabis. L’avocat de la défense, Me Daff plaide l’article 50. Pour la robe noire, son client a des troubles mentaux. L’affaire sera vidée le 6 mars prochain.

Avec l’As